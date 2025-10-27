Sisi na wamagharibi kwa Mtazamo wa Imam Khamenei – Mkutano Uliofanyika Nchini Kenya +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa kielimu na kitamaduni uliopewa jina “Magharibi katika Fikra za Ayatollah Khamenei” umefanyika katika Baraza la Kitamaduni la Ubalozi wa Iran jijini Nairobi, na kuhudhuriwa na kundi la wasomi wa Kenya, maprofesa wa vyuo vikuu, viongozi wa kitamaduni, wanafunzi, na wapenda masuala ya kielimu.

Mwanzoni mwa kikao hicho, Ghorbanali Pourmarjan, mshauri wa masuala ya kitamaduni wa Iran nchini Kenya, alieleza kwamba lengo la mkutano huo ni kufafanua mitazamo ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu “Magharibi” kwa mtazamo wa kielimu, kitamaduni, kidini, na kimaendeleo ya ustaarabu.

Akasema kuwa baadhi ya istilahi za kisiasa hubeba mizigo mikubwa ya kihistoria, kitamaduni, na kimaendeleo, hivyo kuzielewa ipasavyo kunahitaji uchambuzi wa lugha na fikra za viongozi wakuu wa kidini na kitamaduni wa kila zama.

Pourmarjan aliongeza kuwa: “Ayatollah Khamenei, kama mwanafiqhi na mwanafikra mashuhuri katika ulimwengu wa Kiislamu, na ambaye ametumia zaidi ya miaka sitini katika nyanja za kielimu, kidini, kitamaduni, na kisiasa, ametoa mitazamo sahihi na ya kimkakati kuhusu Magharibi. Uelewa wa fikra hizi ni muhimu sana kwa kizazi cha leo cha vijana na wasomi.”

Akaendelea kusema: “Uchambuzi wa fikra za Ayatollah Khamenei katika kipindi cha zaidi ya miongo mitano unaonyesha kuwa amechambua ustaarabu wa Magharibi kwa vipengele vya kisheria, kisiasa, kitamaduni, kimaadili, kibinadamu, na kiroho. Katika mfumo huu, mtazamo wa Magharibi kuhusu mwanadamu, mwanamke, dini, elimu, uhuru, haki za binadamu, familia, maendeleo, na maadili umechunguzwa kwa njia ya kina na ya kimaudhui.”

Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Kenya, Bw. Ali Gholampour, pia alitoa hotuba kuhusu mada ya “Sisi na Magharibi kwa Mtazamo wa Imam Khamenei.”

Akasema: “Uislamu ndio nguzo kuu ya sera na msingi wa fikra na maamuzi yote katika mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Huu ndio msingi wa kuamua msimamo na namna ya kuhusiana na kila mhusika, ikiwemo Magharibi.”

Akaongeza kuwa: “Mapinduzi ya Kiislamu ni nguzo ya pili muhimu katika mfumo huu, ambayo si tu inaendesha mwelekeo wa mfumo huo, bali pia inaamua asili ya mabadiliko yake, mwenendo, na uhusiano wake – hasa na Magharibi. Uhuru na kujitegemea mbali na ushawishi wa kigeni, heshima, uimara, uthabiti, maadili ya Kiislamu na kimaadili, haki za kweli za binadamu, na hadhi ya mwanadamu ni miongoni mwa sifa kuu na misingi ya kimkakati katika falsafa na fikra za kisiasa za Imam Khamenei.”

Miongoni mwa wazungumzaji mashuhuri wengine walikuwa Sheikh Abdulkadir Abdillahi Nassir, Sheikh Ali Saamoja (Kiongozi wa Mtandao wa Mashia wa Nairobi), na Mchungaji Dkt. Wayua kutoka Chuo Kikuu cha St. Paul.