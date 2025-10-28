Trump Adai: "Tunashinda Vita Vyovyote Vile"

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu BBC English, Donald Trump, wakati wa hotuba katika kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Japan, alidai kwamba "ikiwa tutaingia vitani, tutashinda vita hivyo."

Alidai kuwa bendera ya Amerika inapepea duniani kote, na wakati huo huo, alisema: "Ni haki yetu kuiita Ghuba ya Mexico 'Ghuba ya Amerika'."

Afisa huyu wa Marekani alidai kuwa Amerika ni ya kwanza katika kila kitu na akaongeza: "Sisi ni wa kwanza katika kila kitu, kutoka kwa uchumi hadi siasa, vita na amani, na lazima tubaki wa kwanza."

Trump alihusisha mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira, na matatizo ya kiuchumi ya Amerika na miaka minne ya uwepo wa Wanademokrasia katika Ikulu ya White House na kusema: "Kama vile alivyorekebisha uchumi katika muhula wake wa kwanza wa urais, ataboresha hali ya mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na mishahara ya chini."

Rais wa Marekani alipongeza sera yake ya ushuru na kusema: "Ushuru umekuwa mzuri sana na umeingiza mabilioni ya dola kwa Amerika. Hakuna aliyelewa ushuru kama mimi. Ushuru umefanya watu kuingia Amerika na kutumia kiasi cha pesa ambacho hatujawahi kuona mfano wake."

Trump pia alielezea ushuru kama sababu iliyosaidia "kuzuia vita vingi," na akatoa mfano wa mvutano kati ya India na Pakistan mwanzoni mwa mwaka huu.

Alisema: "Tumefanya Japan ipate pesa nyingi, na hilo halina shida kwa sababu wamefanya uwekezaji mkubwa nchini Amerika."

Trump alisema kuwa Waziri Mkuu wa Japan alimwambia hapo awali kwamba kampuni ya Toyota inapanga kuwekeza dola bilioni 10 kujenga viwanda kote nchini Marekani.