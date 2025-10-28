Waziri Mkuu wa Lebanon: Israel lazima iondoke kwenye ardhi yetu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Waziri Mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam, amesisitiza kwamba Israel inapaswa kuondoka kabisa katika ardhi ya Lebanon na kusitisha mara moja uvamizi wake. Kauli hiyo aliitoa Jumanne wakati wa mazungumzo na Morgan Ortagus, mshauri wa ujumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, pamoja na Kate Hannigan, kaimu balozi wa Marekani mjini Beirut.

Katika mazungumzo hayo, pande mbili zilijadili kazi ya kamati inayosimamia utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita yaliyotiwa saini mwezi Novemba mwaka jana - kamati ambayo, kwa mujibu wa maafisa wa Lebanon, haijachukua hatua yoyote madhubuti kukomesha mashambulizi ya utawala wa Kizayuni.

Kusisitizwa kwa kuondoka kwa Israel na kuachiwa kwa wafungwa wa Lebanon

Waziri Mkuu Salam alibainisha kuwa: “Lengo kuu la mazungumzo yoyote ni utekelezaji kamili wa makubaliano ya usitishaji vita ya mwezi Novemba, hususan kusitishwa kwa uvamizi wa Israel na kuondoka kwake kabisa katika ardhi zote za Lebanon zilizo chini ya himaya yake.”

Aidha, alitaja kuwaachia huru wafungwa wa Lebanon walioko mikononi mwa Israel kama moja ya nguzo kuu za makubaliano hayo.

Onyo la Marekani kuhusu silaha za Hizbullah

Wakati wa ziara hiyo ya Ortagus, vyanzo vya kuaminika mjini Beirut viliripoti kwamba Washington imetoa ujumbe wa onyo kwa viongozi wa Lebanon kuhusu silaha za Hizbullah.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Tom Barrack, mjumbe maalum wa Marekani, alisema: “Hii ni ziara yangu ya mwisho nchini Lebanon. Ikiwa Beirut haitakubali kuingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, Marekani haitajali tena masuala ya Lebanon, na Israel itakuwa huru kutumia nguvu zozote itakazoona zinafaa ili kuivua silaha Hizbullah.”

Inatarajiwa kuwa Barrack atakutana katika siku chache zijazo na Rais, Waziri Mkuu, Spika wa Bunge, na Kamanda wa Jeshi la Lebanon.

Wito wa kuimarisha jeshi la Lebanon

Waziri Mkuu Salam aliendelea kusisitiza kuwa: “Utekelezaji wa sera ya serikali ya kuhakikisha silaha zinakuwa mikononi mwa dola pekee — iwe kusini au kaskazini mwa Mto Litani — unategemea kuharakishwa kwa misaada ya kijeshi kwa jeshi la Lebanon na vikosi vya usalama wa ndani.”

Ameomba pia kuitishwa kwa mkutano wa kimataifa wa kusaidia kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Lebanon na kusaidia ujenzi upya wa maeneo ya kusini yaliyoharibiwa kutokana na uvamizi wa Israel.

Kwa ufupi:

Serikali ya Lebanon imesisitiza msimamo wake thabiti wa kutaka kuheshimiwa kwa makubaliano ya usitishaji vita, kuondoka kwa Israel katika ardhi ya Lebanon, na kuimarishwa kwa uwezo wa kijeshi wa taifa hilo — huku Marekani ikionekana kushinikiza Beirut kuchukua msimamo kuhusu silaha za Hizbullah.