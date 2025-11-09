  1. Home
Rais wa Colombia: Trump na Rubio, Ninyi Ni Waongo

9 Novemba 2025 - 10:13
News ID: 1748298
Source: ABNA
Rais wa Colombia aliwaita rais na waziri wa mambo ya nje wa Marekani waongo na kusema kuwa madai yao kwamba wanaua walanguzi wa dawa za kulevya katika eneo la Karibiani ni uwongo mtupu.

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu mtandao wa Al Mayadeen, Gustavo Petro, Rais wa Colombia, katika tamko kali dhidi ya Donald Trump (Rais) na Marco Rubio (Waziri wa Mambo ya Nje) wa Marekani, aliwaita waongo na kusema: "Trump na Rubio, ninyi na marafiki zenu mnadanganya, kwa sababu wale mnaowaua si walanguzi wa dawa za kulevya."

Petro aliongeza kuwa katika ulimwengu wa leo, demokrasia imekufa na uovu unatawala.

Matamko haya ya Rais wa Colombia yamekuja kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya Washington katika Bahari ya Pasifiki na madai yao ya kushambulia boti zinazobeba dawa za kulevya.

