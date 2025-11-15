Jeshi la Sudan Latangaza Uhamaishaji wa Jumla

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al Arabiya, Abdel Fattah al-Burhan, Mwenyekiti wa Baraza la Utawala na Kamanda Mkuu wa Jeshi la Sudan, alitangaza kwamba hatima ya mwisho ya vita na vikosi vya RSF itaamuliwa katika eneo la Darfur na kwamba hakutakuwa na usitishaji vita au mazungumzo yoyote na waasi. Aliwataka raia wote wenye uwezo wa kubeba silaha wajiunge na operesheni za kijeshi.

Al-Burhan alisisitiza kuwa sharti pekee la mazungumzo ni kuvuliwa silaha kikamilifu kwa vikosi hivyo. Aliongeza kuwa vita vinavyoendelea vitaendelea na mwisho wake utaamuliwa huko Darfur, magharibi mwa Sudan.

Sehemu kubwa za Sudan bado zinashuhudia kuongezeka kwa mapigano kati ya jeshi na Rapid Support Forces; migogoro ambayo imeenea hadi maeneo jirani katika jimbo la Kordofan baada ya vikosi hivi kuteka sehemu kubwa ya Darfur.