Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ubelgiji, Maxime Prévot, katika mahojiano na Politico, alitangaza kuwa uamuzi wa Umoja wa Ulaya kutoa mkopo kwa Kyiv, kwa kutumia mali za Urusi zilizozuiliwa, unaweza kuvuruga juhudi za kutatua mzozo wa Ukraine.

Alisema: "Mali zilizozuiliwa za serikali ya Urusi zinaweza kuwa na jukumu katika kuleta amani. Vitendo vyetu kuhusu jinsi ya kutumia mali hizi havipaswi kuzuia mazungumzo ya amani kufikia matokeo."

Prévot pia alikosoa "kusisitiza" kwa Umoja wa Ulaya juu ya kutumia mali za Urusi kusaidia Ukraine na kusema: "Maafisa wa Ulaya hawajaweza kupata njia ya kufadhili Ukraine na wanasisitiza tu kutumia mali za Urusi, bila kujua hatari zinazoambatana na hili."

Mazungumzo ya amani ya Ukraine yaliyosimamiwa na Marekani hadi sasa hayajaweza kutatua tofauti kati ya pande hizo mbili katika eneo la kuamua mipaka. Moscow na Washington wanazishutumu nchi za Ulaya kwa kuhujumu mazungumzo.