Je, Taurati imebadilishwa? Angalia jibu la Qur’an hapa!

Maoni ya Qur'an Kuhusu Ubadilishaji wa Kifasihi wa Taurati. Baadhi wanasema hatuna ushahidi wa Qur'an unaothibitisha kwamba Wayahudi walibadilisha kifasihi Taurati na Aya za Qur'an (kuhusu hilo) zinahusu tu ubadilishaji wa maana, si wa maneno, je, mtazamo huu ni sahihi?!. Je, kuna Aya yoyote inayotumika kuthibitisha ubadilishaji wa kifasihi wa Taurati?. Tunakubali kuhusiana na Quran Tukufu kuwa kuna ubadilishaji wa maana wa Qur'an, lakini hatukubali ubadilishaji wa kifasihi (au maneno yenyewe); je, Taurati pia kwa mtazamo wa Qur'an ipo hivyo?.

Jibu:

Kitabu kitakatifu cha Wayahudi kina jumla ya vitabu 24, vinavyogawanywa katika sehemu tatu: Taurati, Nebi’im (Manabii), na Ketuvim (Maandiko). Sehemu ya Taurati ina vitabu vitano au “Sefarim”, Nebi’im ina vitabu tisa, na Ketuvim ina vitabu kumi. Wayahudi wamesanisha herufi za mwanzo za kila sehemu tatu na kuunda kifupi cha “Tanak”.

Kwa kuwa herufi “K” katika Kiebrania hutamkwa kama “Kh” mwishoni mwa neno, wanasema “Tanakh”. Ingawa Taurati ni jina la sehemu moja tu kati ya hizi tatu, mara nyingine hutumika kumaanisha kitabu chote; vivyo hivyo Wakristo hutumia neno “Agano la Kale”. Kulingana na Wayahudi, vitabu vitano vya Taurati vimeandikwa na Mungu na kupewa Mtume Musa (a.s).

“Samaria”, kabila dogo la Wayahudi, linaamini Taurati tu ndilo la kiungu na wanadhani vitabu vya sehemu mbili zilizo baki vimeandikwa na Ezra (aliyechukuliwa kuwa “mlaumu”) kama uongo.

Taurati kwa Mtazamo wa Qur’ani

Katika Qur’ani, Taurati inatajwa mara nyingi kwa majina kama: “Tawrah”, Sahif, Alwah, Dhikr, Ma Bayna Yadayhi” na “Ma Uti Musa”.

Kwa Qur’ani, Taurati ilitolewa kwa Musa (a.s) kwa njia ya Alwah kwa usiku arobaini .

Mungu alimfundisha Isa (a.s) Taurati na Isa alithibitisha kitabu hicho.

Qur’ani inaeleza Taurati kama “Imam” yenye mwanga, onyo, rehema, mafunzo, na tafsiri ya kila kitu.

Taurati ina baadhi ya hukumu za Mungu, ishara za Mtume Muhammad (s.a.w) na unabii wa ujio wake.

Qur’ani inajithibitisha na pia inaimiliki mamlaka ya kudhibiti Taurati.

Ubadilishaji wa Kifasihi wa Taurati kwa Mtazamo wa Qur’ani

Kuhusu “ubadilishaji wa kifasihi” wa Taurati, wanasayansi wa Kiislamu wana maoni tofauti:

Maarufu (wa kisasa) wanasema Qur’ani inazungumzia ubadilishaji wa maneno wa Taurati.

Wengine wanasema hakuna aya ya Qur’ani inayothibitisha ubadilishaji wa maneno, Qur’ani inahusu tu ubadilishaji wa maana wa Wayahudi.

Wanaounga mkono mtazamo wa maneno wanadokeza Qur’ani inasema wazi kwamba Wayahudi walibadilisha Maneno ya Mungu:

«Yasumu’una kalama Allahi thumma yuharrifuna-hu» (An-Nisa 46)

Pia Qur’ani inasema walijiandikia vitabu kwa mikono yao na kudanganya kuwa ni kutoka kwa Mungu:

«Fawaylun lilladhina yaktubuna alkitaba bi-aydihim…» (Al-Baqarah 79)

Wapinzani wanasema Wayahudi walificha baadhi ya maelezo ya kitabu chao, na “ubadilishaji” katika baadhi ya aya unahusu maana, si maneno. Pia, katika baadhi ya aya si wazi kama kitabu kilichozungumziwa ni Taurati au kitabu kingine.

Sababu za Ubadilishaji wa Kifasihi wa Taurati

Bila kuzingatia kama Qur’ani inazungumzia ubadilishaji wa maneno au la, Taurati ya sasa haionekani kuwa kiungu:

Baadhi ya maelezo hayana mantiki,

Migongano, makosa, na vipengele vilivyoongezwa baada ya Musa (a.s)

Hii inaashiria ubadilishaji wa kifasihi.

Baadhi wanahoji kuwa kitabu hakijabadilishwa tu, bali kimebadilishwa. Tofauti:

Ubadilishaji: Asili ya kitabu cha Mungu inabaki, maneno hubadilishwa au kuongezwa.

Kubadilishwa: Kitabu cha Mungu kinapotea, na kitabu cha sasa ni cha binadamu kilichopewa sifa ya Mungu.

Utafiti wa kisasa unaonyesha Taurati ya sasa imeundwa kwa kuunganisha angalau vyanzo vinne vya Yahweh, Elohimi, Kahan, na Deuteronomiki.

Hitimisho

1- Kuhusu Qur’an kuhusiana na ubadilishaji wa kifasihi wa Taurati, wanasayansi wameshatai.

2- Wanaounga mkono wanasema Wayahudi waliandika vitabu kwa mikono yao na kudanganya kuwa ni vya Mungu, wakimaanisha Tanakh ya sasa.

3- Wapinzani wanasema aya zinazosema “ubadilishaji wa kitabu” zinahusu ubadilishaji wa maana, si maneno, au si wazi kama zinahusu Taurati.

4- Bila kujali Qur’ani inazungumzia maneno au la, utafiti wa Tanakh unaonyesha kitabu hiki hakiwezi kuwa kiungu.

Marejeo: