Onyo la White House kwa Maduro Kuondoka Venezuela

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, gazeti la Miami Herald liliandika katika ripoti: "Marekani iko tayari kuhakikisha usalama wa Rais wa Venezuela Nicolás Maduro na familia yake iwapo atajiuzulu mara moja."

Vyanzo vilivyohojiwa na gazeti hilo vilisema Washington itatoa dhamana ya "kupita salama" kwa Maduro, mke wake na mtoto wake, iwapo ataachia madaraka hivi sasa.

Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka ya Caracas imependekeza kwamba udhibiti wa kisiasa uhamishwe kwa vikosi vya upinzani, wakati amri ya vikosi vya jeshi itabaki mikononi mwa uongozi wa sasa.

Chanzo kimoja kiliiambia Miami Herald kwamba simu ya hivi karibuni kati ya Maduro na Rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa jaribio la mwisho la kuzuia makabiliano ya moja kwa moja. Simu hiyo ilifanywa kwa uratibu wa nchi za Brazil, Qatar na Uturuki.

Washington imewashutumu viongozi wa Venezuela kwa juhudi zisizotosha katika kupambana na biashara haramu ya dawa za kulevya, ingawa haijatoa ushahidi.

Gazeti la New York Times liliripoti kwamba Trump pia amehalalisha operesheni za siri za CIA nchini Venezuela. Vyombo vya habari vya Marekani vimetangaza mara kwa mara uwezekano wa kuanzishwa kwa mashambulizi dhidi ya ardhi ya Venezuela. Trump pia alisema mnamo Novemba 27 kwamba operesheni ya ardhini ya kukabiliana na biashara haramu ya dawa za kulevya "itaanza hivi karibuni," bila kubainisha maelezo ya uwezekano wa kuingilia kijeshi.