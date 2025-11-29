Kifo cha Kishahidi Klcha Kijana Msyria Usiku wa Harusi Yake Akiwa Anapambana na Uvamizi wa Israel katika Mji wa Bayt Jinn

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Kijana huyo aitwaye Hassan Al-Saadi aliaga dunia alfajiri ya Ijumaa wakati wa kukabiliana na mashambulizi ya wanajeshi wa utawala wa Kizayuni waliovamia eneo hilo. Hassan alikuwa amebakiza saa chache tu kabla ya kufunga ndoa yake rasmi.

Vyombo vya habari vya Syria na watumiaji wa mitandao ya kijamii walituma salamu za rambirambi kwa familia yake, wakielezea huzuni yao kwa kuuawa kwa kijana huyo ambaye alikuwa katika siku yake ya furaha.

Kwa mujibu wa taarifa, jeshi la Israel, ambalo eneo lake lipo takribani kilomita 10 kutoka Ukingo wa Golan unaokaliwa kwa mabavu, lilivamia Bayt Jinn lakini likajikuta likikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Mapigano hayo yalisababisha kuuawa kwa watu 20 kutoka kijiji hicho, wakiwemo wanawake na watoto.

Vyanzo vya Kizayuni vimethibitisha kuwa baada ya wanajeshi kuingia ndani ya Bayt Jinn, waliingia katika mtego uliokuwa umeandaliwa na vijana wa kijiji hicho, na hapo ndipo pambano kali likazuka. Katika makabiliano hayo, wanajeshi 6 wa Israel walijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya.

Hassan Al-Saadi, aliyezaliwa mwaka 1999 katika Bayt Jinn, hapo awali alikuwa mfugaji kabla ya kujiunga na vikosi vya usalama wa ndani. Harusi yake iliyopangwa kufanyika siku ya Ijumaa iligeuka kuwa maombolezo ya kijiji kizima kutokana na shambulizi hilo.

Ingawa hii si mara ya kwanza kwa Israel kuvamia Bayt Jinn, lakini ni mara ya kwanza uvamizi huo kukumbana na mapambano ya silaha kutoka kwa wakazi na pia kusababisha vifo na majeruhi kwa jeshi la Israel.