Mgogoro Usio na Mfano Ambao Unatishia Uwezo wa Kijeshi wa Tel Aviv

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Masirah, Yitzhak Brick, jenerali mstaafu wa jeshi la utawala wa Kizayuni, alikiri kwamba jeshi la utawala huo linakabiliwa na mgogoro usio na mfano katika eneo la rasilimali watu ambao unatishia uwezo wa kijeshi wa Israel.

Aliendelea kusema kwamba maelfu ya maofisa na wanajeshi wanataka kukimbia jeshi na kwamba vijana wa Kizayuni hawataki kuwa jeshini kwa kudumu.

Hapo awali, Brick pia alikiri kwamba jeshi la utawala huo haliko katika kiwango cha kukabiliana na vita vya kikanda kwa upande wa idadi ya wanajeshi, teknolojia zinazohitajika na ubora wake.

Aliendelea kusema kuwa idadi ya majeshi ya ardhini ya utawala wa Kizayuni ni theluthi moja ya idadi hiyo katika kipindi cha miaka 20 iliyopita.