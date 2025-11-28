Wazayuni hawawezi kusababisha majanga yote haya bila msaada wa Marekani. Ujumbe unaodaiwa kutumwa kwa Marekani ni uongo mtupu.”

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatullah Al-Udhma Sayyid Ali Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika hotuba ya televisheni usiku wa leo iliyoelekezwa kwa taifa tukufu la Iran, ameweka mkazo juu ya umuhimu wa kuimarisha na kuendeleza kwa nguvu taasisi ya Basiji katika vizazi vinavyofuatana, akiiweka kama “hazina kubwa, harakati ya wananchi wote, na sababu ya kuongeza nguvu ya kitaifa.” Aidha, aliitaja kushindwa kwa Marekani na utawala wa Kizayuni kufikia malengo yao yoyote katika shambulio dhidi ya Iran kama ushahidi wa kushindwa kwao bila shaka yoyote. Katika sehemu nyingine, alitoa nasaha kadhaa kwa taifa na akatoa wito kwa wananchi wote pamoja na makundi ya kisiasa kudumisha na kuimarisha umoja wa kitaifa.

Amesisitiza kuwa ni wajibu wa viongozi kuitukuza na kuiheshimu Basiji, akiielezea kama harakati muhimu ya kitaifa inayosukumwa na nia ya kiungu na dhamira, na yenye kujiamini na kujitolea. Aliongeza kuwa kizazi cha nne cha Basiji — yaani vijana na mabinti wa taifa kote nchini — kiko tayari kwa kazi na juhudi. Harakati hii muhimu inapaswa kuendelea kukua na kupanuka katika vizazi vinavyoandamana, ikiimarika zaidi kadri muda unavyopita.

Kiongozi wa Mapinduzi ameona kuwa kuwepo kwa harakati kama Basiji ni jambo la manufaa kwa nchi yoyote, lakini akabainisha kuwa Iran, ambayo imesimama waziwazi dhidi ya mababe na wavurugaji wa kimataifa, ina uhitaji zaidi wa harakati hii kuliko mataifa mengine.

Ayatullah Khamenei, akigusia haja ya mataifa kusimama imara dhidi ya tamaa na kuingilia kwa mabeberu, alisema kuwa dhana ya "muqawama" (upinzani) ambayo ilianzishwa na kustawi ndani ya Iran, leo hii inaonekana wazi katika kaulimbiu za kuunga mkono Palestina na Gaza katika maeneo mbalimbali ya dunia, ikiwemo nchi za Magharibi na hata Marekani.

Amesema kuwa uhai na uchangamfu wa Basiji ni sababu ya kuongezeka kwa nguvu ya upinzani wa mataifa dhidi ya madhalimu wa ulimwengu, na kwamba wanyonge wa dunia, kwa kukua kwa muqawama, hupata hisia ya kutegemezwa na kujiona wenye nguvu.

Katika kufafanua maana halisi ya Basiji, amesema: Basiji katika sura yake ya kiutawala na kama sehemu ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi (Sepah), mbele ya maadui inaonekana imara, na mbele ya wananchi inaonekana kuwa mhudumu mwaminifu. Lakini jambo muhimu zaidi ni ule upana mkubwa wa Basiji katika jamii, unaojidhihirisha katika kila mtu au kundi lenye hamasa, uzalendo na matumaini, katika nyanja za uchumi, viwanda, elimu, vyuo, mahawila, uzalishaji, sehemu za kazi, na maeneo mengine yote.

Ayatullah Khamenei ameielezea “Basiji kwa maana yake pana na jumuishi” kuwa ni chombo kinachovuruga mipango ya maadui katika nyanja za kijeshi, kiuchumi, kiteknolojia, uzalishaji na maeneo mengine. Akawataja mashahidi wa karibuni katika vita vya siku 12, wabunifu na watengenezaji wa makombora, wale wanaotoa ufafanuzi na kusambaza ukweli dhidi ya uvumi na uchochezi, madaktari na wauguzi waliokataa kuondoka hospitali wakati wa vita, na wanamichezo wanaolipa heshima Mwenyezi Mungu, dini, nchi na taifa katika mashindano ya kimataifa — kama washiriki wa Basiji hata kama hawamo rasmi katika muundo wa shirika.

Ameongeza kuwa Imam Khomeini (r.a), ambaye alijivunia kuwa Basiji, alitaka Basiji pana na jumuishi inayowahusu watu wa tabaka na makabila yote.

Katika hitimisho lake kuhusu Basiji, Kiongozi wa Mapinduzi ametoa wito kwa viongozi wote wa serikali kufanya kazi zao “kama Basiji,” yaani kwa imani, hamasa na uadilifu.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Mheshimiwa Ayatullah Khamenei, akizungumzia masuala ya eneo na vita vya siku 12, alisema: “Katika vita vya siku 12, taifa la Iran bila shaka limeshinda Marekani na utawala wa Kizayuni. Wao walikuja kufanya uovu, lakini walipigwa na wakaondoka mikono mitupu bila kufikia hata moja ya malengo yao. Huu ni ushindi halisi kwa Iran na kushindwa dhahiri kwao.”

Akiashiria kauli zinazoeleza kuwa utawala wa Kizayuni ulikuwa na mpango wa miaka 20 wa kuanzisha vita dhidi ya Iran, alisema: “Walipanga vita ambayo ndani yake wangeliweza kuuchochea umma ili kuusukuma kupigana dhidi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Lakini mambo yaligeuka kinyume kabisa; walishindwa vibaya kiasi kwamba hata wale waliokuwa na mtazamo tofauti na mfumo walijikuta wamesimama upande wa mfumo, na umoja wa kitaifa uliongezeka.”

Kiongozi wa Mapinduzi alisema: “Bila shaka tulipata hasara pia, na kwa mujibu wa hakika ya vita, roho adhimu zilipotea. Lakini Jamhuri ya Kiislamu ilionyesha kwamba ni kituo cha irada na nguvu, na kwamba inaweza kusimama imara na kufanya maamuzi bila kuogopa makelele ya adui. Hata hivyo, hasara za kiuchumi walizopata wavamizi zilikuwa kubwa zaidi kuliko zetu.”

Amesema kuwa Marekani ilipata hasara kubwa katika vita vya siku 12: “Pamoja na kutumia silaha za kisasa kabisa za kushambulia na kujilinda, hawakuweza kufikia lengo lao la kuwadanganya wananchi na kuwavuta upande wao. Kinyume chake, umoja wa taifa uliongezeka na wakawafanya Wamarekani washindwe kabisa.”

Akirejea fedheha ya utawala wa Kizayuni kutokana na mauaji ya Gaza — moja ya maafa makubwa zaidi katika historia ya eneo hili — Ayatullah Khamenei alisema: “Marekani, kwa kusimama upande wa utawala huu ghasibu, imejivua kabisa heshima. Watu duniani wanajua kuwa utawala wa Kizayuni hauwezi kufanya maafa haya yote bila msaada wa Marekani.”

Amesema: “Mtu anayechukiwa zaidi duniani kwa sasa ni mkuu wa serikali ya Kizayuni, na taasisi au kundi linalochukiwa zaidi duniani ni utawala wa Kizayuni. Na kwa kuwa Marekani imesimama karibu nao, chuki kwao imeenea pia kwa Marekani.”

Kiongozi wa Mapinduzi ametaja uingiliaji wa Marekani katika maeneo mbalimbali ya dunia kuwa sababu ya kuendelea kwake kutengwa, akisema: “Kila wanapoingilia eneo lolote, matokeo yake ni kuwasha moto wa vita, mauaji ya kimbari, uharibifu na kuwafanya watu kuwa wakimbizi.”

Amesema kuwa vita vya Ukraine vilivyojaa hasara na ambavyo havijatoa matokeo ni mfano wa wazi wa uingiliaji wa Marekani: “Rais wa sasa wa Marekani aliyedai kuwa angekamilisha vita hivi ndani ya siku tatu, sasa baada ya mwaka mzima anajaribu kulazimisha mpango wa vipengele 28 kwa nchi ambayo wao wenyewe waliingiza kwenye vita.”

Ayatullah Khamenei ametaja mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, uvamizi wake Syria, uhalifu wake Ukingoni Magharibi na hali mbaya ya Gaza kama vielelezo vingine vya msaada wa wazi wa Marekani kwa vita na jinai za utawala huo mchafu. Amesema: “Wanazusha uvumi kwamba serikali ya Iran imetuma ujumbe kwa Marekani kupitia nchi fulani. Huu ni uongo mtupu; jambo kama hilo halijawahi kutokea.”

Ameashiria pia usaliti wa Marekani hata dhidi ya marafiki wake kwa ajili ya kuilinda genge la Kizayuni na kuendeleza vita duniani kwa sababu ya mafuta na rasilimali za ardhini, jambo ambalo sasa limefika hadi Amerika ya Kusini. Akasema: “Serikali ya aina hii siyo serikali ambayo Jamhuri ya Kiislamu inaweza kutafuta ushirikiano au uhusiano nayo.”

Mapendekezo kwa Taifa

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Ayatullah Khamenei aliwapa wananchi nasaha kadhaa, ya kwanza ikiwa ni kulinda na kuimarisha umoja wa kitaifa.

Amesema: “Tofauti za kisiasa na kijamii zipo, lakini muhimu ni kwamba mbele ya adui, kama katika vita vya siku 12, tusimame pamoja. Umoja huu ni sababu muhimu ya nguvu ya taifa.”

Akiwashauri wananchi kumuunga mkono Rais na serikali alisema: “Kazi ya kuongoza nchi ni ngumu na nzito. Serikali imeanza kazi nzuri, ikiwemo kuendeleza miradi ambayo Shahidi Raisi aliacha. Inshaallah matokeo yake yataonekana.”

Pendekezo lake la tatu lilikuwa kuepuka upotevu (israf) katika kila kitu, ikiwemo mkate, gesi, petroli na chakula. Amesema: “Israf ni miongoni mwa hatari na hasara kubwa kwa familia na nchi. Ikiwa kutakuwa hakuna upotevu huu wote, hakika hali ya nchi itakuwa bora zaidi.”

Na ushauri wake wa mwisho ulikuwa kuimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu, kufanya dua na kunyenyekeza katika kila jambo, ikiwemo kuomba mvua, usalama na ustawi: “Ili Mwenyezi Mungu, kwa fadhila Zake, aweze kufungua milango ya kurekebisha mambo ya nchi.”