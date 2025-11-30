Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Video mpya kutoka mitaa ya Vienna, mji mkuu wa Austria, imeenezwa kwenye mitandao ya kijamii na kuibua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi. Shirika la habari Rair Foundation limesema kwamba Vienna inaelekea kuwa jiji lenye Waislamu wengi vizazi viwili vijavyo.

Ripoti hii, iliyotolewa kwa lugha ya tahadhari na yenye chuki kubwa dhidi ya Uislamu, inachora ongezeko la idadi ya Waislamu na uwepo mkubwa wa wahamiaji kutoka nchi za Kiislamu katika mtaa kama Favoriten kama tishio kwa utambulisho wa Kikristo na kitamaduni wa Austria.

Katika video hiyo, Petra Steger, mbunge wa chama cha mrengo wa kulia cha FPÖ nchini Austria, na Barna Pal Sigmund, afisa wa Hungary, wanazungumzia kwa tahadhari kuhusu mabadiliko ya idadi ya watu, kitamaduni na lugha ya Vienna, wakionyesha wasiwasi wao kuhusu uwepo mkubwa wa Waislamu katika shule na mitaa. Kwa mujibu wa shirika hili, zaidi ya mmoja kati ya watoto watatu shuleni Vienna wanatoka familia za Kiislamu, na katika baadhi ya maeneo lugha za Kiarabu, Kituruki na Kichecheni zimeenea sana.

Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba Rair Foundation ni vyombo vya habari vinavyopingana na Uislamu ambavyo vinakusudia kufanya kejeli na kupanua tishio la idadi ya Waislamu. Kwa kutumia maneno kama “kupotea kwa utambulisho wa Kikristo” na “Islamization ya Vienna”, wanajaribu kuunda hofu na mgawanyiko wa kitamaduni. Watafiti wa masuala ya kijamii wanaona ripoti kama hizi hazionyeshi hali halisi ya jamii ya Waislamu Vienna, bali zimebuniwa kwa malengo ya siasa za ubaguzi wa rangi na kupinga uhamiaji.

Tatizo la uhamiaji na mabadiliko ya idadi ya watu Vienna, kama miji mingi ya Ulaya, lina ukweli mgumu wa kiuchumi, kijamii na kitamaduni, lakini madai ya kubadilisha kieneo na kidini cha jiji au tishio kwa Wakristo wengi hayana msingi wa takwimu halisi. Waislamu wa Vienna, ambao ni sehemu muhimu ya jamii yenye tamaduni mchanganyiko, wamekuwa wakishiriki kwa muda mrefu katika nyanja za kijamii, elimu na uchumi, na ripoti za uhuru zinaonyesha kuwa uwepo wao umeleta zaidi ubunifu na utofauti wa kitamaduni na kijamii.

Zaidi ya hayo, ongezeko la idadi ya Waislamu nchini Austria linaendelea, jambo ambalo linatokana kwa sehemu na uhamiaji wa Waislamu na pia mwelekeo wa baadhi ya wenyeji kuishi kwa dini yao.