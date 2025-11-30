Balozi Mkuu wa Iran katika Van utafunguliwa / Chanzo kikubwa zaidi cha tishio kwa Syria ni kutoka kwa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Syed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mkutano wa pamoja na Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, aliwakaribisha mwenzake wa Kituruki akisema: “Nakaribisha rafiki na ndugu yangu Hakan Fidan, na tunafurahi kuwa mwenyeji wake leo.”

Akiisisitiza uhusiano wa kirafiki kati ya nchi hizo mbili, alisema: “Mipaka yetu ni mipaka ya amani na urafiki.”

Araghchi aliongeza kuwa katika kikao cha leo, mapema maandalizi ya kuanzishwa kwa Baraza la Juu la Ushirikiano kati ya Iran na Uturuki yalijadiliwa. Alionyesha matumaini kuwa baraza hili litaanzishwa hivi karibuni Tehran kwa ushiriki na uongozi wa rais wa nchi zote mbili.

Akirejelea biashara inayokua kati ya nchi hizi, alisema: “Biashara ya nchi hizi mbili inaendelea kukua, lakini bado kuna pengo la kufikia malengo tuliyojiwekea.”

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran pia alisisitiza utayari wa Tehran kuendeleza mkataba wa gesi na Uturuki na kukuza ushirikiano wa nishati.

Diplomati huyu wa ngazi ya juu pia alisisitiza umuhimu wa kuunganisha reli za Iran na Uturuki, na akionyesha matumaini kuwa ujenzi katika eneo hili utaanza haraka iwezekanavyo.

Araghchi pia alitangaza kuwa Iran iko tayari kuanzisha vituo vipya vya mipaka na Uturuki.

Akiendelea, alirejelea ushirikiano wa bunge kati ya nchi hizi mbili, akisema: “Mabadilishano ya kamati na viongozi wa bunge yamekuwa katika ajenda, na hivi karibuni tutaona kuanzishwa kwa Balozi Mkuu wa Iran katika Van, kitakachoongeza fursa za ushirikiano wa kikanda kati ya nchi hizi mbili.”

Kuhusu masuala ya kikanda, Araghchi alisema kuwa pamoja na Uturuki wamejadili masuala ya kijiografia, wakishirikiana mawazo na wasiwasi wao.

Aliongeza: “Kusuluhisha suala la Palestina ni mojawapo ya masuala muhimu katika mazungumzo. Mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria na Lebanon yanaonyesha kuwa utawala huu una mipango mikubwa zaidi ya kikanda, na chanzo kikubwa cha tishio kwa Syria ni utawala wa Kizayuni na ukoloni wake.”

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran pia alieleza msimamo wa Iran kuhusu Caucasus, akisema: “Iran inasaidia utulivu wa eneo la Caucasus kwa kushirikiana na nchi za kikanda na kuepuka uingiliaji wa nje ya eneo.”

Akizungumzia vita dhidi ya ugaidi, Araghchi alisema: “Iran inasisitiza kuondolewa silaha kwa PKK na mashirika yote ya kigaidi, kwa ajili ya Uturuki isiyo na ugaidi.”

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alijadili masuala ya nyuklia na vikwazo, akisema kuwa: “Katika kikao hiki tulijadili pia masuala ya nyuklia, vikwazo vya kikatili na mfumo wa SNAPBACK.”

Mwisho, akionyesha matumaini kuhusu uhusiano wa baadaye kati ya Tehran na Ankara, alisema: “Nafasi na mustakabali wenye mwangaza zaidi yanangojea nchi hizi mbili.”