Madrid itakuwa mwenyeji wa Mahakama ya Umma kuhusu Ushirikiano na Mauaji ya Kimbari ya Wapalestina / Imeitaka Kuvunja Mahusiano na Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Katika wikiendi yenye shughuli nyingi za kuunga mkono Palestina, Hispania siku ya Jumamosi, 29 Novemba, ili kuwa mwenyeji wa Mahakama ya Umma dhidi ya Ushirikiano na Mauaji ya Kimbari ya Wapalestina (TPCGP-25) katika Chuo Kikuu cha Complutense cha Madrid, huku maandamano makubwa yakifanyika katika miji kadhaa chini ya kauli mbiu ya “Mauaji ya Kimbari hayajazuiliwa”.

Mahakama hii, iliyoratibiwa na Mtandao wa Chuo Kikuu kwa Palestina (RUxP) na kuungwa mkono na vikundi 22 vya kiraia, iliwasilisha ushahidi wa nyaraka za makubaliano, biashara, fedha na silaha kati ya taasisi na makampuni ya Hispania na utawala wa Kizayuni wa Israel.

Miongoni mwa washiriki mashuhuri walihusisha daktari wa upasuaji Ghassan Abu Sittah, profesa na mtetezi Rabab Abdulhadi, Raji Sourani (PCHR), pamoja na Olga Rodríguez na Francesca Albanese.

Wakati huo huo, maelfu ya watu walifanyia maandamano kutoka Kituo cha Atocha hadi Gran Vía huko Madrid, yaliyohamasishwa na vikundi vya RESCOP, BDS na vyama vya kuunga mkono upinzani wa Palestina. Waandamanaji walisema kuwa, licha ya mapumziko ya silaha yaliyosainiwa Oktoba, Israel imevunjia makubaliano hayo karibu marudio 400 na kuua Wapalestina zaidi ya 300 tangu wakati huo.

Maandamano hayo ya Madrid, ambayo kwa mujibu wa waandaaji yalihusisha takriban watu 15,000, yalikosoa mpango wa amani uliopendekezwa na Donald Trump na kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kulitaja kuwa “jaribio la kurahisisha mauaji ya kimbari” na khalifa mpya ya kidhahiri ya kihistoria miaka 78 baada ya azimio la 181 la mgawanyo wa Palestina.

Shughuli kama hizi pia zilifanyika katika Barcelona (watu 800), Logroño, Toledo, Santander, Bilbao, Vitoria na miji kadhaa nyingine, ambapo wote waliitaka kuwekewa vikwazo vya silaha vya kikamilifu na kuvunja uhusiano wa kidiplomasia, kibiashara, kitamaduni na kijeshi na Israel.

Pamoja na hayo, RESCOP ilituma barua wazi kwa rais wa CONPYMES, ikitaka kuvunjwa mara moja kwa ujumbe wa kibiashara uliokuwa ukielekezwa Israel wiki hii na kutochukua hatua ya kusaini makubaliano na serikali au Taasisi ya Usafirishaji ya Israel, kwa sababu waliona hatua hizo zikivunja azimio za Umoja wa Mataifa na kuweka kampuni za Hispania kwenye hatari ya vikwazo na mashauri.

Kimaul international, maelfu ya watu walishiriki katika maandamano huko Paris (watu 50,000 kwa mujibu wa waandaaji), London, Roma — wakiwa na Greta Thunberg na Francesca Albanese — Geneva, Lisbon na Istanbul, wakikosoa kuendelea kwa mauaji ya kimbari na ushirikiano wa Ulaya.

Waandaaji wa maandamano wa Hispania walisisitiza kuwa “upinzani wa Palestina ni halali” na “bila haki na kurudishwa kwa wakimbizi, hakuna amani itakayopatikana”, na tena walitangaza kuwa Palestina “kutoka mto hadi bahari” itashinda.