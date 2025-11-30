Salvador Nasrallah; mgombea wa Liberal wa Honduras akikabiliana na Moncada / Ushirikisho wa Trump ukisaidia Asfura, mgombea wa mrengo wa kulia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Honduras imeingia kwenye uchaguzi wa urais tarehe 30 Novemba ukiwa na mvutano mkubwa zaidi. Rexy Moncada, mwenye umri wa miaka 60, waziri aliyestaafu wa Fedha na Ulinzi na mgombea wa chama tawala cha Libre (mrengo wa kushoto), anaongoza katika kura za maoni zote kwa takriban asilimia 44 ya nia ya kupiga kura. Yeye ndiye mwanamke pekee katika uchaguzi huu na anachukuliwa kama mwandishi wa sera za Rais Xiomara Castro na mwendelezi wa njia ya serikali ya Manuel Zelaya, rais aliyefutwa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2009.

Wagombea wake wakuu ni wawili:

Salvador Nasralla , mwenye umri wa miaka 72, mhitimu wa Kipalestina, mhandisi na mtangazaji maarufu wa televisheni, mgombea wa chama cha Liberal , akiingia kwenye uchaguzi kwa kauli mbiu ya “dhidi ya ufisadi”.

Nasry Asfura, maarufu kama “Papi a la Orden”, mwenye umri wa miaka 67, meya wa zamani wa Tegucigalpa na mgombea wa chama cha mrengo wa kulia Nacional. Chama hiki ndicho kilichoongozwa awali na Rais wa zamani Juan Orlando Hernández, ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 45 Marekani kwa kesi ya usafirishaji wa madawa ya kulevya.

Masaa 48 kabla ya uchaguzi, Donald Trump alingia moja kwa moja kwenye siasa: alianza kwa kumtaja Salvador Nasralla kama “karibu na Kikomunisti”, kisha akaonyesha Asfura kama “rafiki wa kweli wa uhuru Honduras”, na hatimaye Jumamosi alitangaza kuwa atampa Hernández msamaha kamili. Serikali ya Honduras ilielezea hatua hii kama “ushinikizo wa kikoloni” na “kurudisha mfanyabiashara wa madawa ya kulevya kuokoa mrengo wa kulia.”

Tatizo jingine lililoibua wasiwasi ni mfumo wa kielektroniki TREP, unaohusika na kutuma matokeo ya awali usiku wa uchaguzi. Faili za sauti zilizofichuliwa—ziliothibitishwa na wataalamu wa kimataifa—zinaonyesha kuwa baadhi ya wanachama wa chama cha Nacional na Liberal walikusudia kudanganya au kuharibu mfumo huu, kwa lengo la kutangaza ushindi wa Nasralla mapema, kisha, iwapo itahitajika, kuanzisha maandamano yenye vurugu kwa msaada wa baadhi ya majeshi ili kupinga ushindi unaoweza kufanikishwa na Rexy Moncada.

Zaidi ya waangalizi 800 kutoka Shirika la Nchi za Amerika (OAS) na Umoja wa Ulaya wanashughulikia mchakato wa uchaguzi. Serikali pia, kutokana na kizuizi kikubwa cha mawasiliano ya simu za mkononi kote nchini, imeweka kits ya satelaiti za dharura katika vituo vya kupigia kura. Chama tawala cha Libre kimewahimiza wafuasi wake kulinda kila kura kwa kila hesabu, na kimesisitiza kuwa matokeo rasmi yanayotegemewa ni yale yanayotokana na hesabu ya karatasi halisi.

Vituo vya kupigia kura vinafunguliwa kuanzia saa 6 asubuhi na kufungwa saa 5 jioni. Honduras sasa inapaswa kuamua ikiwa itaendelea na mradi wa mrengo wa kushoto na utawala wa chama tawala, au kama shinikizo la kigeni litaweza kuharibu miaka minne ya utawala wa kushoto.