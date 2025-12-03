Waziri Mkuu wa Lebanon: Hatutafuti mazungumzo ya amani na Israel

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Waziri Mkuu wa Lebanon alisisitiza kuwa nchi hiyo haitafuti mazungumzo ya amani na utawala wa Kizayuni, na uboreshaji wowote wa mahusiano na utawala huo bado unahusishwa na mchakato mzima wa amani.

"Nawaf Salam" aliongeza katika mahojiano na kituo cha Al Jazeera: "Tumepokea jumbe kutoka Israel kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano, lakini hakuna kipindi maalum cha muda kilichotajwa ndani yake. Tathmini ya wajumbe waliotembelea Beirut ni kwamba hali ni hatari na tete."

Waziri Mkuu wa Lebanon alirudia tena dai lake kuhusu umuhimu wa kumuondoa silaha Hezbollah na alisema: "Hatutaruhusu vituko ambavyo vinaweza kutupeleka kwenye vita vipya."

Maneno haya ya Nawaf Salam yanakuja wakati ambapo utawala wa Kizayuni unaishambulia Kusini mwa Lebanon kila siku na kuendelea kukiuka usitishaji vita. Mashambulizi haya yanaendelea huku serikali ya Lebanon, kwa msaada wa Marekani, ikitaka kumuondoa silaha upinzani.

Pia alizungumzia uchaguzi wa "Simon Karam," Balozi wa zamani wa Lebanon nchini Washington, kama mwakilishi wa nchi hiyo katika Kamati ya Usimamizi wa Usitishaji Vita na alifafanua: "Hatua ya kumjumuisha mwanadiplomasia wa zamani wa Lebanon katika kamati hii ni sahihi kisiasa na inaungwa mkono kitaifa. Netanyahu aliongeza chumvi katika kuelezea hatua yetu ya kumjumuisha mwanadiplomasia wa zamani wa Lebanon katika kamati hiyo."