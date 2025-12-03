Wanajeshi wa Israel Wapiga Risasi Kuelekea Nyumba za Wasyria huko Quneitra

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, vyanzo vya Syria vimeripoti kuhusu harakati mpya za utawala wa Kizayuni kusini mwa Syria.

Vyanzo vya eneo la Syria vilisema kuwa doria inayohusishwa na jeshi la utawala wa Kizayuni ilifungua risasi kuelekea nyumba za raia katika kijiji cha Abu Qubeis, nje kidogo ya Quneitra.

Mwandishi wa habari wa Al-Ikhbariya pia aliripoti kwamba doria ya wavamizi iliyojumuisha magari mawili ya kijeshi iliingia katika kijiji cha Umm Al-Azaam, nje kidogo ya Quneitra.

Jana, vyanzo vya Syria pia viliripoti: Magari saba ya kijeshi na magari ya kubebea askari ya jeshi la utawala wa Kizayuni yaliingia katika mji wa Bir Ajam na kijiji cha Ruwaihina, katika kitongoji cha kati cha Quneitra.

Vyanzo hivi vilieleza kuwa kundi la wanajeshi wa Israel walikuwa wakizunguka kaskazini mwa Bwawa la Qudana karibu na Ain Ziwan, katika kitongoji cha kusini cha Quneitra.

Inafaa kutajwa kuwa utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala wa zamani wa Syria, na hivi karibuni pia ulipiga mabomu maeneo ya Damascus kwa kisingizio cha kuwalinda Wadurzi.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huo, kwa kuvuka mstari wa bafa kati ya eneo lililokaliwa la Golan na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Daraa na Quneitra.