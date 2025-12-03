Idadi ya Mashahidi wa Gaza Yafikia 70,117

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Shehab, Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza ilitoa taarifa mpya ikitangaza takwimu za hivi punde za mashahidi na majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu tarehe saba Oktoba mwaka jana hadi sasa.

Kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza, kutokana na mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, 2023 hadi wakati huu, watu 70,117 wamekuwa mashahidi.

Pia, taasisi hii ya matibabu ya Palestina ilisema kwamba jumla ya idadi ya majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita katika ukanda huo imefikia watu 170,999.

Wizara hiyo ilitangaza kuwa ndani ya saa 48 zilizopita, miili ya mashahidi 5 pia imehamishiwa hospitalini. Katika kipindi hicho, watu 13 pia walijeruhiwa.

Bado kuna maelfu ya watu wengine waliopotea na wako chini ya vifusi huko Ukanda wa Gaza.

Tangu kusitishwa kwa mapigano kufanyika tarehe 11 Oktoba 2025, hadi sasa watu 360 wamekuwa mashahidi na wengine 922 wamejeruhiwa. Pia, katika kipindi hicho, miili ya mashahidi 617 imetolewa chini ya vifusi.