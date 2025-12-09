Simulizi ya Baghai kuhusu mashauriano ya Araghchi huko Azerbaijan

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (a.s.) — Abna — Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa X kuhusu mashauriano ya Waziri wa Mambo ya Nje Seyed Abbas Araghchi na maafisa wakuu wa Jamhuri ya Azerbaijan: “Waziri wa Mambo ya Nje Araghchi, katika safari yake ya kwanza rasmi ya pande mbili kwenda Jamhuri ya Azerbaijan, aliwasili Baku asubuhi ya leo na kupokelewa na Mkurugenzi Mkuu wa kanda husika na Balozi wa Jamhuri ya Azerbaijan mjini Tehran, na siku nzima alifanya mazungumzo mazuri na yenye manufaa na Rais, Waziri wa Mambo ya Nje, Spika wa Bunge na Naibu Waziri Mkuu wa nchi hiyo.”

Aliongeza: Ziara ya Chuo Kikuu cha Jimbo la Baku na kuhudhuria mkutano wa maprofesa na wanafunzi wa chuo kikuu hicho, pamoja na uzinduzi wa tafsiri ya Kiazabajani ya kitabu "Nguvu ya Majadiliano," kulimaliza safari hii fupi ya siku moja lakini yenye matunda.

Baghai alisisitiza: Iran na Jamhuri ya Azerbaijan zimeazimia kutumia uwezo wote kuendeleza uhusiano wa pande mbili na kuimarisha ushirikiano katika mipangilio ya pande nyingi kwa ajili ya kulinda amani na utulivu wa kikanda.