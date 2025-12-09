Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, vyanzo vinavyofahamu katika Ubalozi wa Urusi huko Caracas vilitangaza kwamba madai ya Marekani kuhusu uwezekano wa Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, kujiuzulu kutoka madarakani ni sehemu ya vita vya kisaikolojia vya Washington dhidi ya nchi hiyo.

Walieleza: "Kuna tetesi zinazoenezwa katika vyombo vya habari vya kimataifa ambazo si za kweli. Utaratibu huu unafanywa katika mfumo wa vita vya kisaikolojia dhidi ya serikali halali ya Venezuela."

Hivi karibuni, Rais wa Marekani, Donald Trump, alidai kwamba katika simu ya simu na Maduro, alimpa muda wa kujiuzulu kutoka madarakani na kuondoka Venezuela!

Hili linatokea wakati ambapo viongozi wa Venezuela, ikiwa ni pamoja na Maduro na Waziri wa Ulinzi wa nchi hiyo, wamesisitiza juu ya ulinzi kamili wa Venezuela na kusimama dhidi ya Washington.