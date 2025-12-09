Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, Valery Gerasimov, Mkuu wa Wafanyakazi Mkuu wa Jeshi la Urusi, wakati wa kutembelea moja ya pande za vita, alisisitiza: Jukumu kuu la vikosi vya kati baada ya kuikomboa mji wa Krasnoarmeisk ni kuharibu muundo wa vikosi vya Ukraine ambavyo vimezingirwa karibu na Dimitrov.

Aliongeza: Jeshi la Urusi linashambulia katika karibu pande zote. Vikosi hivi vinakagua vitongoji vya makazi katika mji ulioachiliwa wa Krasnoarmeisk na kutoa msaada kwa watu. Watu 200 kati yao wamehamishwa kwenda maeneo salama.

Gerasimov alisema: Sehemu ya kusini ya mji wa Dimitrov, ambayo inajumuisha asilimia 30 ya majengo yote ya mji huo, imekombolewa.