Onyo la Urusi kwa Marekani kuhusu Kuanzisha Vita dhidi ya Venezuela

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu TASS, Maria Zakharova, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, akijibu kuchapishwa kwa toleo jipya la Hati ya Usalama wa Kitaifa ya Marekani, alisema: Moscow inatumai kwamba Washington itajiepusha na kuanzisha mzozo kamili na Venezuela, kwani hatua kama hiyo inaweza kuzua ghasia katika Ulimwengu wote wa Magharibi.

Diplomasia huyo, akionyesha wasiwasi juu ya mvutano kati ya Marekani na Venezuela, alisema: Mvutano huu unazidishwa kimakusudi na Washington.

Kulingana na Zakharova, baadhi ya masharti ya toleo jipya la Hati ya Usalama wa Kitaifa ya Marekani yanafanana na Kanuni ya Nyongeza ya Roosevelt (Roosevelt Corollary).

Kanuni ya Nyongeza ya Roosevelt inahusu fundisho la rais wa 26 wa Marekani kuhusu haki ya nchi hiyo kuingilia masuala ya ndani ya nchi za Amerika ya Kusini.

Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika Bahari ya Karibea na kwenye mpaka wa Venezuela kwa kisingizio cha kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya.

Kwa kisingizio cha kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya, Washington inalenga meli zinazopita kwenye mipaka ya Venezuela. Ikulu ya White House haijatoa maelezo yoyote kuhusu madai kwamba watu waliolengwa katika mashambulizi zaidi ya 20 katika Karibea na Pasifiki Mashariki walikuwa kweli walanguzi. Wataalamu wanasema hata kama lengo ni walanguzi, mashambulizi hayo yanachukuliwa kuwa "mauaji ya kisheria ya nje."