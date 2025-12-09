Mgombea anayeungwa mkono na Trump, mshindi anayeweza kutangazwa katika Uchaguzi wa Honduras

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Reuters, mchakato wa kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais wa Honduras wa Novemba 30 ulianza tena baada ya kusitishwa kwa siku tatu, na data za hivi punde zinaonyesha kwamba Nasry Asfura, mgombea wa mrengo wa kulia wa Chama cha Kitaifa na anayeungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, bado anaongoza kwa tofauti ndogo.

Baraza la Kitaifa la Uchaguzi la Honduras, huku likitangaza kuhesabiwa kwa asilimia 97 ya kura, lilimtaja Asfura kuwa kiongozi wa uchaguzi kwa asilimia 40 ya kura. Anaongoza kwa takriban kura 42,100 dhidi ya mpinzani wake wa karibu.

Salvador Nasralla, mtangazaji wa televisheni na mgombea wa wastani ambaye amewahi kushiriki mara tatu katika chaguzi za rais, yuko katika nafasi ya pili kwa asilimia 39 ya kura. Wagombea hawa wawili walikuwa wamechukua nafasi ya kwanza kutoka kwa mmoja na mwingine mara kadhaa katika siku za hivi karibuni, lakini Jumatatu jioni, tofauti ya kura za Asfura iliongezeka kidogo.

Rixi Moncada, mgombea wa chama tawala cha "Libre" (Uhuru) na waziri wa zamani katika serikali ya mrengo wa kushoto wa nchi hiyo, yuko katika nafasi ya tatu kwa asilimia 19 ya kura.

Uchaguzi wa Honduras unafanyika katika raundi moja, na mtu anayepata kura nyingi atakuwa rais.

Mchakato wa kuhesabu kura ulisimamishwa Ijumaa, wakati asilimia 88 tu ya kura zilikuwa zimehesabiwa. Baraza la Kitaifa la Uchaguzi limetangaza kuwa takriban asilimia 16 ya data za kumbukumbu za vituo vya kupigia kura zinapingana na lazima zikaguliwe.

Matukio haya yanatokea wakati huo huo ambapo Mwendesha Mashtaka wa Honduras ametoa waranti wa kimataifa wa kukamatwa kwa rais wa zamani Juan Orlando Hernández, ambaye hivi karibuni aliachiliwa kutoka gereza la Marekani kwa msamaha wa Trump; suala ambalo limeongeza mvutano katika hali ya uchaguzi wa nchi hiyo.