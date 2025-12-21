Harakati za "Al-Nujaba" zasisitiza kuendelea kwa mapambano dhidi ya Marekani

Kwa mujibu wa ABNA kupitia Shafaq News, Abdul Qader Karbalai, naibu wa kijeshi wa Al-Nujaba, amesema kuendelea kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya Iraq. Katika taarifa kupitia mtandao wa X, alisema Washington inaingilia mambo ya ndani ya Iraq kwa kusaidia makundi yanayotaka kuvuruga nchi. Wakati makundi kama Asa'ib Ahl al-Haq yakikubali wito wa serikali wa kuhodhi silaha, Kata'ib Hezbollah imekataa kata kata kupokonywa silaha hadi pale mamlaka kamili ya nchi itakapopatikana na majeshi yote ya kigeni kuondoka.