Uturuki: Israel inafanya mpito kuelekea awamu ya pili ya kusitisha mapigano kuwa mgumu

Kwa mujibu wa ABNA kupitia televisheni ya Al Jazeera, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, akifafanua mazungumzo yaliyofanyika Miami, Marekani, alisema: "Tulisisitiza kuwa ukiukaji wa Israel unafanya mpito kuelekea awamu ya pili kuwa mgumu zaidi."

Aliongeza kuwa utawala wa Gaza unapaswa kuwa mikononi mwa wakazi wa Gaza wenyewe, eneo hilo lisigawanywe, na uwekezaji unapaswa kufanywa kwa manufaa ya watu wake. Fidan alisema kuwa walifikia makubaliano ya kuleta matumaini na kujadili umuhimu wa kuweka ratiba ya kukabidhi usimamizi wa Gaza kwa kamati ya kitaalamu.