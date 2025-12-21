  1. Home
Uturuki: Israel inafanya mpito kuelekea awamu ya pili ya kusitisha mapigano kuwa mgumu

21 Desemba 2025 - 10:35
Uturuki: Israel inafanya mpito kuelekea awamu ya pili ya kusitisha mapigano kuwa mgumu

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki ameeleza kuwa vitendo vya ukiukaji vya Israel ndivyo kizuizi kikuu cha kuingia katika awamu ya pili ya kusitisha mapigano huko Gaza.

Kwa mujibu wa ABNA kupitia televisheni ya Al Jazeera, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, akifafanua mazungumzo yaliyofanyika Miami, Marekani, alisema: "Tulisisitiza kuwa ukiukaji wa Israel unafanya mpito kuelekea awamu ya pili kuwa mgumu zaidi."

Aliongeza kuwa utawala wa Gaza unapaswa kuwa mikononi mwa wakazi wa Gaza wenyewe, eneo hilo lisigawanywe, na uwekezaji unapaswa kufanywa kwa manufaa ya watu wake. Fidan alisema kuwa walifikia makubaliano ya kuleta matumaini na kujadili umuhimu wa kuweka ratiba ya kukabidhi usimamizi wa Gaza kwa kamati ya kitaalamu.

