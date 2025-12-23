Netanyahu anatafuta kuunda "muungano" dhidi ya Uturuki

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, jana alifanya mkutano na Waziri Mkuu wa Ugiriki na Rais wa Kupro katika mji wa Quds unaokaliwa kwa mabavu.

Katika taarifa iliyotolewa na mkutano huo, makubaliano ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kiufundi yalisisitizwa.

Netanyahu alidai katika mkutano huo kuwa kwa ushirikiano na pande hizo zilizotajwa na kwa kutumia nguvu, watafikia amani na utulivu.

Aliongeza: "Nawaambia wale walio na udanganyifu wa kurejesha himaya zao kwamba jambo hili halitatokea kamwe." Vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti kuwa Netanyahu alikuwa akimaanisha Uturuki.

Bila kutaja uchochezi wa vita wa Tel Aviv katika eneo hilo, Netanyahu alidai kuwa utawala wa Israel hautafuti mzozo na upande wowote, bali kinyume chake unataka kufikia amani na utulivu. Alidai kuunga mkono njia za maji na ushirikiano na Ugiriki na Kupro kuhusu masuala mengine ya pamoja na kusema anatumai "muungano" huu hautajaribiwa.

Vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti kuwa mkutano huu ni kama kutuma ujumbe kwa pande za kikanda, haswa Uturuki.

Gazeti la Yedioth Ahronoth pia liliripoti kuwa Tel Aviv, Ugiriki na Kupro zinapanga kuunda kikosi cha majibu ya haraka kama jeshi la pamoja katika mashariki mwa Bahari ya Mediterania kwa ushiriki wa vikosi vya nchi kavu, anga na majini. Wanajeshi 2,500 watashiriki katika mpango huu na watawekwa katika visiwa vya Ugiriki, Kupro na maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Hatua hii inafanywa kwa lengo la kukabiliana na Uturuki.