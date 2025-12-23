Baraza la Usalama kufanya mkutano leo kuhusu makubaliano ya nyuklia ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu gazeti la Bawaba Al-Ahram la Misri, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumanne litafanya mkutano wa kupitia ripoti ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mchakato wa utekelezaji wa azimio linalohusiana na makubaliano ya nyuklia ya Iran (JCPOA).

Kulingana na ripoti hii, mkutano huu unafanyika kwa ombi la nchi za Denmark, Ufaransa, Ugiriki, Korea Kusini, Slovenia, Uingereza na Marekani.

Mfululizo wa mikutano ya Baraza la Usalama kuhusu mafaili muhimu ya kimataifa

Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanzia Jumatatu usiku kwa saa za Tehran (Desemba 22 hadi 26) linafanya mfululizo wa mikutano na vikao vya kutoa maelezo ili kupitia masuala kadhaa muhimu ya kimataifa.

Katika ajenda ya mikutano hii kuna maendeleo ya Myanmar, mgogoro wa Sudan, makubaliano ya nyuklia ya Iran pamoja na maendeleo ya hivi punde ya usalama katika ngazi za kikanda na kimataifa.

Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pia unaendelea hivi sasa kuhusu mada ya mji wa Al-Fashir nchini Sudan.

Mwakilishi wa Urusi Mwakilishi wa Urusi katika Baraza la Usalama amesema: "Jaribio lolote la kuunda miundo ya mamlaka sambamba nchini Sudan halikubaliki. Suluhu ya mgogoro wa Sudan lazima ipatikane kupitia mazungumzo jumuishi kati ya makundi ya Sudan na bila maelekezo kutoka nje."

Mwakilishi wa Marekani Mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Usalama amesema: "Tunalaani jinai zinazofanywa na majeshi ya Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces (RSF) na tunatoa wito kwa pande zote za Sudan kujiepusha na kushambulia raia."