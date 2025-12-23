Lengo la mradi wa Marekani - Kizayuni ni kugawa Yemen na kudhibiti Bab al-Mandab / Njama zimeimarisha zaidi azma ya wananchi wa Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mwenyekiti wa Jukwaa la Vijana wa Kiarabu nchini Yemen amesisitiza kuwa matukio ya hivi karibuni kusini na mashariki mwa nchi hiyo si migogoro ya ndani tu, bali ni sehemu ya mradi wa pamoja wa Marekani, utawala wa Kizayuni na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) wenye lengo la kuigawa Yemen, kuidhoofisha Sanaa, na kuizuia Yemen kutekeleza jukumu lake katika kuiunga mkono Palestina.



Wakati shughuli za kijeshi na kisiasa zikiongezeka kusini na mashariki mwa Yemen, maswali kuhusu malengo halisi ya mabadiliko haya yameongezeka. Wachambuzi wa Kiyemeni wanaamini kuwa kinachoendelea ni hatua mpya ya kuchora upya ramani ya ushawishi wa kikanda na kimataifa nchini Yemen. Abdulmohsen Al-Sharif, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya Yemen, katika mahojiano na ABNA amefafanua kwa kina malengo, wahusika na athari za maendeleo haya.



Mwenyekiti wa Jukwaa la Vijana wa Kiarabu nchini Yemen, akisisitiza kuwa matukio ya hivi karibuni kusini na mashariki mwa Yemen yamepangwa kwa muda mrefu, alisema: “Matukio ya sasa kusini mwa Yemen si jambo la ghafla hata kidogo, bali ni sehemu ya mradi wa zamani wa kuigawa Yemen, ambao maadui wamekuwa wakijaribu kuutekeleza tangu mwaka 2013 kupitia mpango wa ‘mikoa’. Mpango huo ulishindwa baada ya ushindi wa Mapinduzi ya 21 Septemba, lakini baada ya kuanza kwa uvamizi wa kijeshi mwaka 2015, ulirejeshwa tena kupitia kuunda vibaraka wa ndani, hasa kusini mwa Yemen.”



Aliongeza kuwa kuundwa kwa kile kinachoitwa “Baraza la Mpito la Kusini” mwaka 2017 kulifanyika kwa uungwaji mkono kamili wa Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi ambayo ni sehemu isiyotenganishwa na mhimili wa Marekani–Kizayuni. Alisema kuwa malengo ya mradi huu ni pamoja na kupanua ushawishi katika Ghuba ya Aden na mlango wa Bab al-Mandab, kuikalia kisiwa cha Socotra, kudhibiti bandari za Yemen na kuzifanya zisifanye kazi katika biashara ya kimataifa, ili wakati huo huo UAE iweze kuimarisha bandari zake na kuhodhi biashara ya kikanda.



Al-Sharif alisisitiza kuwa adui hataki kuona Yemen, iwe kaskazini au kusini, ikipata utulivu na uhuru. Ingawa kaskazini mwa Yemen iko mbali kijiografia na uvamizi wa moja kwa moja, nguvu ya uongozi wa Ansarullah na uelewa wa wananchi umeifanya Yemen kuwa mhimili mkuu wa mapambano dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni, hasa kwa kuwa pwani ya Yemen leo ni moja ya maeneo muhimu zaidi katika mapambano haya ya kimkakati.



Akizungumzia wakati huu unaoshuhudia ongezeko la mashinikizo dhidi ya Sanaa sambamba na vita vya Gaza, alisema:

“Marekani, utawala wa Kizayuni na Uingereza wamefikia hitimisho kwamba Yemen, hasa chini ya uongozi wa Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, imegeuka kuwa nguvu inayoweza kuvuruga miradi yao katika eneo. Ndiyo maana wanajaribu kwa shinikizo la kisiasa na kijeshi kudhoofisha msimamo wa Yemen katika kuiunga mkono Gaza - jaribio ambalo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu limehukumiwa kushindwa.”



Akielezea malengo ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Al-Sharif alisema:

“Lengo kuu la Abu Dhabi ni kuitumikia mradi wa Marekani - Kizayuni na kudhibiti rasilimali, bandari na njia muhimu za kimkakati. Kufanikisha malengo haya haiwezekani bila kuigawa Yemen. Ndiyo maana mradi wa ‘Kaskazini na Kusini’ unafuatiliwa kwa uzito, na hata katika lugha ya vyombo vya habari vya UAE, neno ‘Kusini mwa Kiarabu’ linatumika - neno lenye mizizi ya kikoloni ya Kiingereza ambalo tayari lilishindwa hapo awali.”

Kuhusu msimamo wa Saudi Arabia, alisema:

“Picha ya tofauti kati ya Riyadh na Abu Dhabi ni mgawanyo wa majukumu tu. Saudi Arabia na UAE zote zinafanya kazi ndani ya mfumo wa mradi wa Marekani - Kizayuni, isipokuwa kwamba UAE inalenga zaidi kusini mwa Yemen, huku Saudi Arabia ikijikita kaskazini. Riyadh bado ni mhusika mkuu katika uvamizi dhidi ya Yemen, ingawa kwa sasa inatekeleza jukumu lake kwa njia ya siri zaidi.”



Akizungumzia nafasi ya utawala wa Kizayuni, Al-Sharif alisema kuwa jukumu lake nchini Yemen si la kubuniwa, bali ni la kweli, la msingi na la muda mrefu, linalorudi nyuma hadi mwaka 2004 na kuanza kwa kile alichokiita “mradi wa Qur’ani”. Aliongeza kuwa tangu mwanzo wa uvamizi dhidi ya Yemen, utawala huo umeshiriki moja kwa moja na kwa njia zisizo za moja kwa moja pamoja na Marekani, na suala la kurekebisha uhusiano wa Baraza la Mpito na Tel Aviv si jambo la kushangaza, kwani baadhi ya watu wa kile kinachoitwa “serikali halali” ya Yemen tayari walikuwa na mahusiano ya wazi na ya siri na utawala huo.



Mwenyekiti wa Jukwaa la Vijana wa Kiarabu nchini Yemen alisisitiza umuhimu wa bandari na mlango wa Bab al-Mandab, akisema:

“Pwani za Yemen, hasa Bab al-Mandab, ni miongoni mwa mishipa muhimu zaidi ya biashara ya dunia. Utawala wa Kizayuni kwa miongo kadhaa umekuwa ukitaka kudhibiti njia hii, na leo, kwa msaada wa Marekani na baadhi ya tawala za Kiarabu, unajaribu kuhakikisha usalama wake wa baharini na udhibiti wa biashara ya kimataifa.”



Mwisho, akisisitiza kuendelea kwa uungaji mkono wa Sanaa kwa Palestina, alisema:

“Maendeleo haya hayajaidhoofisha Yemen, bali yameimarisha zaidi azma ya wananchi wake. Hatutarejea nyuma kamwe katika kuunga mkono Gaza na Palestina. Yemen ina chaguo nyingi, na uzoefu umeonyesha kuwa adui hana uwezo wa kukabiliana na mapenzi ya wananchi wa Yemen, iwe baharini au nchi kavu. Njia kuelekea Quds itaendelea.”