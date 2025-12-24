Wizara ya Fedha ya Israel yaonya; gharama ya vita na Iran ni kubwa sana

Wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni imeonya kuhusu gharama kubwa za vita na Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Yedioth Ahronoth lilikiri kuwa wizara ya fedha ya utawala huo inaogopa mzozo wowote wa kijeshi na Iran kwa sababu mzozo huo utagharimu Tel Aviv makumi ya mabilioni ya shekeli.