Wizara ya Fedha ya Israel yaonya; gharama ya vita na Iran ni kubwa sana

Ripoti hiyo inasema kuwa gharama za mzozo huo zitasababisha bajeti za sekta za elimu na afya katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kuathirika vibaya. Inaelezwa kuwa vita na Iran vitasababisha kupunguzwa kwa maumivu kwa bajeti za elimu, afya, ustawi na miundombinu, na kutoa pigo kubwa kwa ukuaji wa uchumi. Maafisa wameeleza kuwa kufidia gharama hizi kutahitaji kuongeza nakisi ya bajeti au kuongeza kodi.
24 Desemba 2025 - 11:54
News ID: 1765594
Source: ABNA
Wizara ya fedha ya utawala wa Kizayuni imeonya kuhusu gharama kubwa za vita na Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Yedioth Ahronoth lilikiri kuwa wizara ya fedha ya utawala huo inaogopa mzozo wowote wa kijeshi na Iran kwa sababu mzozo huo utagharimu Tel Aviv makumi ya mabilioni ya shekeli.
