Hamdan: Kupokonya silaha upinzani ni mradi wa Marekani na Israel

24 Desemba 2025 - 11:58
Mmoja wa viongozi wa harakati ya Hamas, akikataa usalishaji wowote wa silaha za upinzani (Muqawama), amesisitiza kuwa mradi wa kupokonya silaha katika ukanda huu unafuatiliwa kwa ajili ya ubeberu wa Marekani na ukiritimba wa silaha wa utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Osama Hamdan, mmoja wa viongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), katika mazungumzo na "Al-Masirah" amesisitiza: "Silaha za upinzani ni silaha halali, na maadamu uvamizi unaendelea, silaha hizi pia zitakuwepo."

Akiashiria nafasi ya Marekani katika matukio ya ukanda huu, aliongeza: "Marekani inatafuta kulazimisha mradi wake wa ubeberu katika ukanda huu na inauona utawala wa Kizayuni kama nguzo kuu ya mpango huo. Netanyahu anajua vyema kuwa kiini cha mradi wa Marekani ni kupokonya silaha ukanda huu hivi kwamba kusiwe na silaha nyingine iliyobaki isipokuwa silaha ya Israel; jambo ambalo linatumikia moja kwa moja kufikiwa kwa kile kinachoitwa 'Israel Mkuu'."

