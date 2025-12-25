Kiongozi wa Mapinduzi: Ayatollah Milani ni miongoni mwa nguzo za harakati za Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ayatollah Khamenei katika mkutano huo, akishukuru kwa kuandaliwa kwa kongamano hilo, alimtaja marehemu Ayatollah Milani kama mtu mwenye vipaji vingi katika nyanja za "kiroho", "maadili", "kiasili" na "kijamii na kisiasa". Alisisitiza: "Ayatollah Milani alikuwa mhuishaji wa chuo cha kidini cha Mashhad, na chuo hiki kina deni kwake."

Kiongozi huyo alimwelezea Ayatollah Milani kama mtu bora, mwenye heshima na unyenyekevu, mwaminifu kwa marafiki na mwenye roho nyororo. Aliongeza kuwa: "Kielimu, alikuwa mwanachuoni mkubwa aliyenufaika na walimu kama marehemu Na'ini na alikuwa na uwezo mkubwa wa kufundisha wanafunzi wenye vipaji."

Ayatollah Khamenei aliashiria ushiriki wa Milani katika masuala ya kisiasa akisema: "Bwana Milani alikuwa mmoja wa nguzo za harakati za Kiislamu mwanzoni mwa miaka ya sitini, na safari yake kwenda Tehran baada ya kukamatwa kwa Imam Khomeini ni mfano wa ushawishi wake kisiasa."