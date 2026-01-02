Jibu la Baghaei kwa tishio la Trump: Hamna haki ya kuingilia kati

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Esmaeil Baghaei aliandika kwenye X: "Inatosha kupitia rekodi ndefu ya hatua za wanasiasa wa Marekani za 'kuwaokoa watu wa Iran' ili kuelewa undani wa 'huruma' yao: kuanzia kupanga mapinduzi ya 1953 dhidi ya serikali ya Mosaddegh, kutungua ndege ya abiria ya Iran mwaka 1988, kumuunga mkono Saddam katika vita vya miaka 8, hadi kushirikiana na Israel katika mauaji na mashambulizi dhidi ya miundombinu, na vikwazo vikali zaidi katika historia. Na leo, tishio la kushambulia Iran kwa kisingizio cha kuwahurumia Wairani, ambalo ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa!"

Alisema: "Wairani hawataruhusu uingiliaji wowote wa kigeni katika kutatua matatizo yao kupitia mazungumzo."