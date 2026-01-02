Maneno mapya ya kejeli ya Trump dhidi ya Iran kwa lugha ya kinafiki

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Donald Trump amedai kuunga mkono maandamano nchini Iran huku hivi karibuni akichapisha video ya akili bandia (AI) ikimwonyesha akishambulia waandamanaji nchini Marekani kwa "maji ya kahawia". Trump aliandika kwenye X: "Tuko katika hali ya tahadhari kamili na tuko tayari kuchukua hatua."

Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, akijibu msimamo huo amesema: "Kwa msimamo wa maafisa wa Israel na Trump, siri ya jambo hili imefichuka. Trump ajue kuwa kuingilia kwa Marekani katika suala hili la ndani ni sawa na kuvurugika kwa eneo zima na kuangamia kwa maslahi ya Marekani. Watu wa Marekani wajue kuwa Trump ndiye aliyeanzisha uchochezi huu. Waangalie wanajeshi wao."