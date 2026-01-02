  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Abdulsalam: Kurudi nyuma mbele ya Israel na Marekani ni jambo lisiloweza kurekebishika

2 Januari 2026 - 15:56
News ID: 1768774
Source: ABNA
Abdulsalam: Kurudi nyuma mbele ya Israel na Marekani ni jambo lisiloweza kurekebishika

Mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa kitaifa wa Yemen, akisisitiza kuunga mkono mhimili wa mapambano huko Palestina, alionya kuwa kurudi nyuma kote mbele ya utawala wa Israel na Marekani kuna matokeo yasiyoweza kurekebishika.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu "Al-Masirah", Mohammed Abdulsalam, msemaji wa harakati ya Ansar Allah, alisema kuwa mwaka uliopita, licha ya changamoto na majitoleo mengi, fursa na vitisho vipya vimeundwa kwa watu wa Yemen. Alitaja upande wa Palestina kama mstari wa mbele muhimu zaidi wa kukabiliana na maadui wa kikanda na wa kimataifa.

Abdulsalam pia alikosoa kufungwa kwa viwanja vya ndege na bandari za Yemen, akisema kuwa hatua hizi ni adhabu ya pamoja kwa watu wa Yemen na kusisitiza kuwa dau la kuendeleza uvamizi na mzingiro limeshindwa.

Your Comment

You are replying to: .
captcha