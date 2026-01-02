Abdulsalam: Kurudi nyuma mbele ya Israel na Marekani ni jambo lisiloweza kurekebishika

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu "Al-Masirah", Mohammed Abdulsalam, msemaji wa harakati ya Ansar Allah, alisema kuwa mwaka uliopita, licha ya changamoto na majitoleo mengi, fursa na vitisho vipya vimeundwa kwa watu wa Yemen. Alitaja upande wa Palestina kama mstari wa mbele muhimu zaidi wa kukabiliana na maadui wa kikanda na wa kimataifa.

Abdulsalam pia alikosoa kufungwa kwa viwanja vya ndege na bandari za Yemen, akisema kuwa hatua hizi ni adhabu ya pamoja kwa watu wa Yemen na kusisitiza kuwa dau la kuendeleza uvamizi na mzingiro limeshindwa.