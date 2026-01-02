Marekani: Manuva ya China karibu na Taiwan yameongeza mivutano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Sputnik, Tomi Bigot, Naibu Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, alisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi: "Shughuli za kijeshi za China na msimamo wake kuelekea Taiwan na nchi nyingine katika kanda hiyo huongeza mivutano bila lazima. Tunaitaka Beijing kuonyesha kujizuia, kuacha shinikizo la kijeshi dhidi ya Taiwan na badala yake kushiriki katika mazungumzo."

Aliongeza: "Marekani inaunga mkono amani na utulivu katika Mlango-bahari wa Taiwan na inapinga mabadiliko yoyote ya upande mmoja ya hali ilivyo sasa, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya kutumia nguvu au kulazimisha."