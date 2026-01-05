Madai ya Tel Aviv kuhusu mazungumzo na utawala wa Jolani mjini Paris

Vyanzo vya Kizayuni vimeidai kufanyika kwa mazungumzo kati ya Tel Aviv na utawala wa Jolani mjini Paris. Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, chaneli ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni imevinukuu vyanzo vya Israel vikidai kuwa maafisa wa ngazi za juu wa Syria na wa Kizayuni wanatarajiwa kukutana leo Jumatatu mjini Paris ili kuanza tena mazungumzo kuhusu mkataba wa usalama kati ya Tel Aviv na Damascus.