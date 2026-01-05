Wapalestina wajeruhiwa katika uvamizi wa wavamizi wa Kizayuni huko Qalqilya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, ufyatuaji risasi ulitokea karibu na kivuko cha "Ma'ale Shomron" mashariki mwa mji wa Azzun, ambapo wanajeshi wa Kizayuni walilenga gari la raia wa Kipalestina.

Chama cha Hilali Nyekundu cha Palestina kilitangaza katika taarifa yake kuwa timu za matibabu zilishughulikia majeraha mawili ya risasi za moto. Kijana wa miaka 18 alipigwa risasi mguuni na msichana wa miaka 14 mkononi. Wote wawili walipelekwa hospitali baada ya huduma ya kwanza.