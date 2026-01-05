Mapambano ya Iraq kwa Serikali: Komesheni Uwepo wowote wa Majeshi ya Kigeni

Taarifa hiyo imeitaka serikali ijayo ya Iraq kupeana kipaumbele kupambana na ufisadi na kupitisha sheria za kulinda heshima ya taifa, hasa sheria ya huduma na pensheni kwa vikosi vya Al-Hashd al-Shaabi. Kamati hiyo pia imesisitiza haja ya kumaliza kabisa uwepo wa majeshi ya kigeni katika ardhi na anga ya Iraq. Imesema kuwa silaha za mapambano ni "mstari mwekundu" na dhamana ya ulinzi wa mamlaka ya Iraq.
5 Januari 2026 - 09:59
News ID: 1769661
Source: ABNA
Kamati ya Uratibu ya Vikundi vya Mapambano imeiomba serikali ya Iraq kukomesha uwepo wowote wa vikosi vya kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, kamati hiyo imetoa taarifa wakati wa maadhimisho ya kifo cha mashahidi Qasem Soleimani na Abu Mahdi al-Muhandis, ikisisitiza kujitolea kwao katika njia ya mapambano na kuuita uhalifu huo kuwa ni matokeo ya usaliti na uchokozi wa Marekani.
