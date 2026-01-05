Mapambano ya Iraq kwa Serikali: Komesheni Uwepo wowote wa Majeshi ya Kigeni

Taarifa hiyo imeitaka serikali ijayo ya Iraq kupeana kipaumbele kupambana na ufisadi na kupitisha sheria za kulinda heshima ya taifa, hasa sheria ya huduma na pensheni kwa vikosi vya Al-Hashd al-Shaabi. Kamati hiyo pia imesisitiza haja ya kumaliza kabisa uwepo wa majeshi ya kigeni katika ardhi na anga ya Iraq. Imesema kuwa silaha za mapambano ni "mstari mwekundu" na dhamana ya ulinzi wa mamlaka ya Iraq.