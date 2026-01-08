Mkuu wa Usalama wa Ikulu wa Venezuela Afukuzwa / Na Kukamatwa kwa Tuhuma za Usaliti

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa kitengo cha ulinzi na usalama wa rais wa Venezuela ameondolewa madarakani na kukamatwa kufuatia madai ya kushindwa kutekeleza jukumu lake la kulinda rais wa Nchi hiyo baada ya tukio la mkwamo wa kisiasa nchini humo. Taarifa za hivi punde zinaonyesha kuwa alifukuzwa na kuchukuliwa hatua na mamlaka ya mpito, chini ya uongozi wa Delcy Rodríguez, baada ya vurugu na ufisadi wa ulinzi alioufanya katika kumsaliti Rais wa Venezuela.

Kurugenzi ya usalama hiyo ilihusisha pia kutoafaulu kulinda usalama wa rais Nicolás Maduro wakati wa operesheni ya kukamatwa kwake na vyombo vya Marekani, jambo lililofanya askari huyo kupoteza uaminifu wa viongozi wa juu. Mabadiliko ya uongozi yalitangazwa sambamba na kutolewa kazi kwa jenerali aliyeongoza heshima ya ikulu.



Tabia hii inakuja wakati mashirika ya habari na uchambuzi wa kisiasa yanapofuatilia mfululizo wa matukio makubwa ya kisiasa nchini Venezuela, ikiwemo mabadiliko ya uongozi, mashinikizo ya kimataifa na mabadiliko ya serikali baada ya kukamatwa kwa Maduro na mkewe mwaka huu.

Taarifa za kina kuhusu kinachoendelea Nchini Venezuela bado zinaendelea kutokea, na hali ya kisiasa nchini Venezuela iko wazi kwa mfululizo wa taarifa mpya zinazotoka zikitoa ufafanuzi wa kina juu ya kilichotokea kuhusiana na kusalitiwa na kutekwa kwa Rais wa Nchi hiyo.