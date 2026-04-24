Ufunuo wa maelezo ya kuugua kwa Benjamin Netanyahu kwa saratani ya prostate

Kulingana na taarifa ya habari Abna kwa uhamisho kutoka Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa halmashauri ya Zionisti, alitangaza kwa mara ya kwanza kuwa amepewa matibabu ya ugonjwa wa tumo mbaya ya prostate. Uopwaji huu umefuata uopwaji wake wa awali Desemba 2024 wa matibabu ya tumo ya prostate isiyo ya hatari.

Jarida la Kiebrania „The Times of Israel” linaandika kwamba Netanyahu alijumuisha habari hizi katika tamko refu ambalo alituma kwenye mitandao ya kijamii. Tamko hili lilitolewa pamoja na uchapishaji wa „Ripoti ya Kila Mwaka ya Tathmini ya Hali ya Afya” ya Netanyahu.

Netanyahu alidai kwamba tumo yake imepewa matibabu kwa mafanikio, lakini hakuwa na maelezo kuhusu wakati wa matibabu yake.

Netanyahu alielekeza uchapishaji wa ripoti ya matibabu kuhusu hali yake ya kimwili kwa miezi miwili. Mwaka 2024, baada ya kutambua maambukizi ya njia za mkojo kutokana na „tumo ya prostate isiyo ya hatari”, alipewa uopwaji wa prostate, lakini wakati wa uopwaji wake wa pili ambao alitangaza kwa mara ya kwanza, haujulikani. Mwaka 2023 pia ilipewa kifaa cha kudhibiti mapigo ya moyo.

Uchaguzi wa Waziri Mkuu katika maeneo yaliyochukuliwa unatarajiwa kufanyika hadi Oktoba inayofuata.