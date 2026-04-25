Onyo la Kikosi cha Khatam al-Anbiya kwa Marekani: Acha Ubi wa Baharini

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, Kituo Kikuu cha Khatam al-Anbiya (AS) kilitoa taarifa iliyoonyesha onyo la vizuizi, uchi wa baharini na wizi wa baharini unaendelea na Marekani katika eneo hilo.

Katika taarifa hiyo inasema: "Ikiwa jeshi la Marekani litendelea kufanya vizuizi, uchi wa baharini na wizi wa baharini katika eneo hilo, wawe wamehakikisha kwamba wata kukabiliwa na mmenyuko wa nguvu za silaha za Iri zenye nguvu."

Taarifa hiyo imeongeza: "Marekani wapate kujua kwamba nguvu za silaha za Jamhuri ya Kiislamu ya Iri zina uwezo na uko tayari zaidi kuliko hapo awali kwa ajili ya kulinda utawala, ardhi na maslahi ya taifa ambayo jeshi la nchi hiyo limepatikana sehemu ya uwezo huo na uwezo wa shambulizi katika vita vya tatu vilivyotungwa."

Sehemu ya taarifa hiyo inasema: "Sisi tuko tayari na na azma ya kuendelea kuangalia tabia na mwendo wa adui katika eneo hilo na kudhibiti njia ya kimkakati ya Hormuz, na ikiwa adui wa Marekani wa Zionista wataenda tena, tutawapelekea madhara makubwa zaidi."