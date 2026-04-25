Mashambulio ya F-5 ya Iran yalesha uharibifu mkubwa kwenye vituo vya Marekani

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, "NBC News" leo Jumamosi ilifunua kuwa Iran imesababisha uharibifu mkubwa zaidi kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani kuliko ilivyothibitishwa hadharani.

Kulingana na taarifa ya vyombo hivi vya habari, vituo vya Marekani na vifaa vyake katika Asia Magharibi vyeshambuliwa na Iran wakati wa uvamizi wa kulekezwa wa Marekani-Zioniisti dhidi ya Teheran; ikiwa ni pamoja na ndege ya kivita ya F-5 ya Iran ambayo matengenezo yake yanaweza kumgharimia Washington mabilioni ya dola.

"NBC News" iliongeza kuwa mashambulio haya yalitokea huku ikivuka ulinaji wa anga wa Marekani na Iran.

Kulingana na wakuu watatu wa Marekani, wasaidizi wawili wa Bunge, na mtu mwingine aliye na ufahamu wa uharibifu, vituo vya kijeshi vya Marekani na vifaa vingine katika eneo la Bahari ya Persia vilipata uharibifu mkubwa kutokana na mashambulio ya Iran, ambayo ni mbaya zaidi kuliko ilivyothibitishwa hadharani, na inatarajiwa kuwa Washington itatumia mabilioni ya dola kurekebisha.