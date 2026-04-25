Mapinduzi ya kihistoria ya Tabas na Kusini mwa Isfahan, iwe somo kwa watakatifu

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, "Masoud Pezeshkan" leo Jumamosi tarehe 5 Ordibehesht alituma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X akiwakumbusha siku ya kushindwa kwa kihistoria kwa Marekani katika Tabas, alisema: "Siku hii, uwezo wa kiroho dhidi ya kila nia nyingine ulionekana wazi."

Yeye aliendelea na ujumbe huu akisema: "Mwaka huu pia kwa msaada wa Mungu, Tabas nyingine ilifanyika Kusini mwa Isfahan na alionyesha kwamba Mungu ni mlinzi wa watu wa nchi hii, [sawa na] mchanga wa Tabas."

Rais alisisitiza: "Ninaamini kwamba kushindwa huku kwa kihistoria, kiwe somo kwa watakatifu wa ulimwengu."