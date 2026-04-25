  1. Home
  2. service
  3. Habari za Iran

Mapinduzi ya kihistoria ya Tabas na Kusini mwa Isfahan, iwe somo kwa watakatifu

25 Aprili 2026 - 18:13
News ID: 1806253
Source: ABNA
Mapinduzi ya kihistoria ya Tabas na Kusini mwa Isfahan, iwe somo kwa watakatifu

Rais alisema: Mwaka huu pia kwa msaada wa Mungu, Tabas nyingine ilifanyika Kusini mwa Isfahan. Ninaamini kwamba kushindwa huku kwa kihistoria, kiwe somo kwa watakatifu wa ulimwengu.

Kulingana na ripoti ya Abna News Agency, "Masoud Pezeshkan" leo Jumamosi tarehe 5 Ordibehesht alituma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X akiwakumbusha siku ya kushindwa kwa kihistoria kwa Marekani katika Tabas, alisema: "Siku hii, uwezo wa kiroho dhidi ya kila nia nyingine ulionekana wazi."

Yeye aliendelea na ujumbe huu akisema: "Mwaka huu pia kwa msaada wa Mungu, Tabas nyingine ilifanyika Kusini mwa Isfahan na alionyesha kwamba Mungu ni mlinzi wa watu wa nchi hii, [sawa na] mchanga wa Tabas."

Rais alisisitiza: "Ninaamini kwamba kushindwa huku kwa kihistoria, kiwe somo kwa watakatifu wa ulimwengu."

Your Comment

You are replying to: .
captcha