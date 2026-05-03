Kuvuka kwa meli kubwa ya mafuta ya Iran kuzingirwa kwa baharini na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, jukwaa la TankerTrackers liliripoti kuwa meli ya mafuta ya Iran iliyobeba pipa milioni 1.9 za mafuta ilifanikiwa kuvuka kuzingirwa kwa baharini na Marekani katika eneo hilo na kufika Mashariki ya Mbali.

Jukwaa hilo liliripoti kuwa meli kubwa aina ya VLCC inayomilikiwa na Kampuni ya Taifa ya Mafuta ya Iran (NITC) ambayo ilibeba zaidi ya pipa milioni 1.9 za mafuta ghafi (yenye thamani ya takriban dola milioni 220) ilivuka kuzingirwa hivyo kwa baharini.

Meli hiyo inayojulikana kwa jina "HUGE" ilionekana mara ya mwisho zaidi ya wiki moja iliyopita katika ufuo wa Sri Lanka, na kwa sasa inapita kwenye mlangobahari wa Lombok nchini Indonesia kuelekea visiwa vya Riau.

Tovuti ya Al Jazeera pia iliripoti jana kuwa uchambuzi wa taarifa zilizochapishwa na vituo vya urambazaji baharini unaonyesha kuwa tangu kuanza kwa kuzingirwa kwa baharini na Marekani kwa meli zinazohusiana na bandari za Iran tarehe 13 Aprili, meli 81 kati ya jumla ya 145 zimevuka mlangobahari wa Hormuz kinyume na kuzingirwa huku. Idadi hii ya kuvuka inaonyesha takriban asilimia 56 ya meli tangu kuanza kutekelezwa kwa uamuzi wa Marekani.

Uchambuzi wa data kutoka jukwaa la Marine Traffic unaonyesha kuwa meli 53 kwa kukiuka kuzingirwa kwa Marekani zimevuka mlangobahari wa Hormuz. Meli hizi zilitoka bandarini Iran au zilielekea huko, au zilibeba bendera ya Iran. Kati ya hizi, meli 11 zilikuwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani.