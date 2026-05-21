Seneta wa Marekani: Vita vya Trump dhidi ya Iran vimeshindwa kwa kiwango kikubwa

Kwa mujibu wa ABNA, Raphael Warnock, seneta wa Marekani kutoka chama cha Demokrasia, katika ujumbe wake kwenye X aliandika: Seneti imechukua hatua muhimu katika kuelekea kukomesha vita haramu vya Trump dhidi ya Iran.

Seneta huyo wa Marekani aliongeza: Vita hivi vimeshindwa kwa kiwango kikubwa. Ninaahidi kwamba nitamfanya rais huyu awajibike. Wenzangu wa Republican wanapaswa kufanya vilevile (dhidi ya utawala wa Trump).

Hili linatokana na Seneti ya Marekani siku ya Jumanne kupiga kura kwa ajili ya azimio linalotaka kuzuia mamlaka ya kivita ya Donald Trump.

Hii ni mara ya kwanza katika muda wa vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ambapo Seneti ya Marekani imefanikiwa kupitisha azimio hili hadi hatua hii.

Seneti ya Marekani hapo awali ilishindwa mara saba kupitisha azimio hili.

Kwa mujibu wa azimio hili, Trump atalazimika kukomesha vita, isipokuwa apate idhini ya Bunge la Marekani kuendelea na vita.

Azimio hili lilipata uungwaji mkono wa maseneta 4 wa Republican na karibu wanademokrasia wote.