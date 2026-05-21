Australia: Tabia ya Ben Gvir kwa wanaharakati waliokamatwa wa Msafara wa Sumud inashtua

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Penny Wong, Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia alisema: Picha zilizochapishwa na Ben-Gvir za wanaharakati waliokamatwa wa Meli ya Ustahimilivu ni za kushtua na hazikubaliki.

Aliongeza: Tunalaani tabia ya kudhalilisha ya maafisa wa utawala wa Israel na Ben-Gvir dhidi ya wanaharakati waliokamatwa wa Meli ya Ustahimilivu.

Picha zilizochapishwa zinaonyesha kwamba wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya kuwakamata wanaharakati wa "Msafara wa Sumud", wamewatendea kwa vurugu na matusi.

Kwa upande mwingine picha za ukatili na matendeleo yasiyo ya kibinadamu ya Ben-Gvir na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya wanaharakati waliokamatwa wa Msafara wa Sumud zimechapishwa ambazo zimesababisha hasira ya ulimwengu.