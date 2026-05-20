Grossi anasisitiza kuepuka kulenga vinu vya nyuklia na vifaa vya nyuklia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa IAEA, katika kauli zake mpya amesisitiza umuhimu wa kuendelea na dhamana zinazohusiana na uthibitishaji wa shughuli na vifaa vya nyuklia vya Iran na shirika.

Grossi, kwa kuunga mkono kwa uwazi njia za kidiplomasia za kutatua changamoto zilizopo, ametaka kujizuia kwa kiwango cha juu kutoka kwa pande zote, na kwa uwazi amesisitiza umuhimu wa kuepuka hatua zozote za kijeshi au kulenga vinu vya nyuklia na vifaa vya nyuklia.

Alibainisha kuwa kudumisha kutegemeka kwa ufuatiliaji wa shirika kuhusu programu za nyuklia za Iran ni muhimu ili kuhakikisha uwazi wa shughuli.