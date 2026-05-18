Waziri wa Ujerumani: G7 inapaswa kuzungumza kuhusu kukomesha kabisa vita vya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu gazeti la kikanda la Al-Quds Al-Arabi, Lars Klingbeil, Waziri wa Fedha wa Ujerumani, Jumatatu alitangaza: G7 inatoa jukwaa mwafaka kwa ajili ya mazungumzo kuhusu njia za kukomesha kabisa vita vya Iran; vita ambavyo kwa mujibu wake, pamoja na kuzibwa kwa Mlango wa Hormuz, vimeleta hatari kubwa kwa uchumi wa dunia.

Kwa mujibu wa Reuters, Klingbeil anatarajiwa kusafiri hadi Paris kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kuu za G7. Mkutano huu utafanyika Jumatatu na Jumanne.

Alisisitiza mwelekeo wa Ulaya na kusema: "Njia yetu kama Wazungu iko wazi; tunategemea ushirikiano badala ya makabiliano, ushirikiano, kutegemeka, biashara huria na utawala wa sheria."

Waziri wa Fedha wa Ujerumani pia alibainisha kuwa migogoro ya hivi karibuni inaonyesha umuhimu wa Ujerumani na Ulaya kujitegemea zaidi na kuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili katika nyanja za malighafi, nishati na misururu ya ugavi.

Klingbeil aliongeza: Katika kando ya mkutano huu, mazungumzo pia yatafanyika na mawaziri wa fedha wa Brazil, India, Korea Kusini na Kenya; hatua inayofuatiliwa kwa lengo la kupanua ushirikiano wa kimataifa.

Alisisitiza pia: Ujerumani hairuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati kuvuruga umakini kutoka kwenye vita vya Russia dhidi ya Ukraine.