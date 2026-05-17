Operesheni ya kiusalama ya kipekee ya Hashd al-Shaabi karibu na kivuko cha mpaka cha Saudi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Al-Youm, chanzo cha usalama katika mkoa wa Al-Anbar nchini Iraq kilitangaza kwamba vikosi vya Hashd al-Shaabi vimechukua hatua za kiusalama za kipekee katika maeneo yanayoelekea kivuko cha mpaka cha Arar karibu na Saudi Arabia.

Aliongeza kuwa operesheni hiyo ilifanywa baada ya kugunduliwa kwa mienendo ya kutiliwa shaka ya mabaki ya makundi ya kigaidi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vikosi vya Hashd al-Shaabi kwa kusafisha maeneo ya jangwa karibu na kivuko hiki viliwafuatilia mabaki ya wanajihadi. Pia waligundua idadi ya maficho ya IS na kuzima mabomu yaliyosalia kutoka wakati wa mashambulizi yao.