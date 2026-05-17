Afisa wa Umoja wa Mataifa kukiri ukatili wa Tel Aviv dhidi ya Wapalestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Khaled Khiari, Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa mambo ya Mashariki ya Kati, alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni umewalazimu zaidi ya wakimbizi 40,000 wa Kipalestina kuondoka kwenye kambi za kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi.

Aliongeza kuwa Umoja wa Mataifa bado unaandika mchakato huu pamoja na uharibifu wa nyumba za Wapalestina na upanuzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi.

Khiari alisema kuwa hapo awali Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alikuwa amesisitiza kwamba makazi yote ya Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi ikiwemo Jerusalem Mashariki hayana uhalali wa kisheria na ujenzi wao unachukuliwa kuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa.

Kuhusu ukanda wa Gaza, alisema kuwa zaidi ya asilimia 85 ya wakazi wa ukanda huu wamehamishwa kutokana na vitendo vya utawala wa Kizayuni na wengi wao wamepata uhamisho mara kadhaa.